TMO, buğdaydan sonra arpayı da ithal edecek

Ekmeklik buğday ithal etmek için ihaleye çıkan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), şimdi de yemlik arpa ithal edecek. Başvurular 2 Ekim'e kadar sürecek.

© AP Photo / Michael Conroy Toprak Mahsülleri Ofisi, buğday ithal edecek

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), toplam 246 bin ton yemlik arpa alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre ihalelere 2 Ekim'e kadar başvuru yapılacak.

Reuters'ın aktardığına göre, ticaret kaynakları TMO'nun sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde 41 ayrı ihale açtığını bildirdi.

TMO, önceki gün ekmek fiyatında istikrar sağlamak için 2 milyon 250 bin tonluk buğday ithalatı yetkisi kapsamında, 252 bin tonluk alım yapmak için ihaleye çıkmıştı.