TMO, buğdaydan sonra arpayı da ithal edecek

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO), toplam 246 bin ton yemlik arpa alımı için bir dizi uluslararası alım ihalesi açtı.
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Avrupalı ticaret kaynaklarının dün verdiği bilgiye göre ihalelere 2 Ekim'e kadar başvuru yapılacak.
Reuters'ın aktardığına göre, ticaret kaynakları TMO'nun sekiz farklı limana indirilecek ve her biri 6 bin ton büyüklüğünde 41 ayrı ihale açtığını bildirdi.
TMO, önceki gün ekmek fiyatında istikrar sağlamak için 2 milyon 250 bin tonluk buğday ithalatı yetkisi kapsamında, 252 bin tonluk alım yapmak için ihaleye çıkmıştı.
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