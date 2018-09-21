Kayıt
16:03 21 Eylül 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın

    Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'ndan kredi artışı yorumu: Bazı işletmeler panik yapıyor

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    104

    Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, panik yapan bazı işletmelerin alacak vadelerini kısaltmasının, bankalara olan kredi talebini artırdığını söyledi.

    TBB Aydın, "Panik yapan bazı işletmelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde sınırlamalara gittiklerini, alacak vadelerini kısalttıklarını, ek teminat istediklerini, müşteri çeklerini kabul etmediklerini görüyoruz ve duyuyoruz. Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor" dedi.

    banka, kredi, faiz
    © AA /
    Banka kartı ve kredi borcundan 711 bin kişi yasal takibe alındı
    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile beraber Gaziantep Sanayi Odası'nda düzenlenen Ekonomik Gündem toplantısında konuşan Aydın, "Yurtdışında likidite daha sınırlı hale geldi ve borçlanma maliyeti arttı. Yatırımcıların gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma isteklerinin azalması finansal piyasalarda hızlı oynaklıklara neden oluyor. Uluslararası ekonomik ilişkilere açık ülkemiz de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi bu durumdan maalesef etkilendi" diye konuştu.

    Türkiye'nin son 10 yılda hem özel sektörde, hem kamuda çok önemli yatırımlar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini bu yatırımların finansmanında TL kaynaklar yeterli olmadığı için yurtdışından borçlanma yapıldığına işaret eden Aydın, likiditenin daralması ve borçlanma maliyetlerinin artmasına bağlı olarak giderler gelirlerden daha hızlı artmaya başlayınca borçlanma ihtiyacının da yükseldiğini söyledi.

    'BANKALAR, MÜŞTERİLERİNE DESTEK OLMAYA ÇABA GÖSTERİYOR'

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
    Bankalar 'yapılandırma' anlaşmasını imzaladı: Amaç, zorlanan işletmeleri desteklemek
    Dünya gazetesinin aktardığı habere göre, "Bu dönemde, bankalar münferit veya birlikte, borçlarını ödemeye niyetli müşterilerine, ödeme kabiliyetlerinin iyileştirilmesi için destek olmaya çaba gösteriyorlar. Müşterinin mali durumu, ödeme gücü ve uzun dönem borçlu-alacaklı ilişkisi ayrı ayrı ve özenle değerlendirilerek, karşılıklı iyi niyete ve özveriye dayalı olmak üzere, kredi kanallarını açık tutmaya, vade, ödeme ve teminat koşullarında esneklik sağlamaya azami gayret ediyorlar" diyen Aydın, yeniden yapılandırma uygulamasının da bu hafta yürürlüğe girdiğini hatırlatarak "Bu çalışmadaki temel prensip, borçların yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda, borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilen borçluların ekonomik faaliyetlerini desteklemektir" dedi.

    Aydın, "Amacımız üretimi, yatırımı, ihracatı, ticareti, istihdamı, kısaca büyümeyi finanse etmeye devam ederek varlık değerlerini korumaktır. Öte yandan, panik yapan bazı işletmelerimizin kendi aralarındaki ticari ilişkilerinde sınırlamalara gittiklerini, alacak vadelerini kısalttıklarını, ek teminat istediklerini, müşteri çeklerini kabul etmediklerini görüyoruz ve duyuyoruz. Bu durum da bankalara olan kredi talebini doğal olarak arttırıyor" şeklinde konuştu.

    'HÜKÜMETİMİZ GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYOR'

    "Biz bu durumu yönetebiliriz. Hükümetimiz soğukkanlı ve rasyonel bir şekilde, hepimizle istişare ederek gerekli önlemleri alıyor" diye sözlerine devam eden Aydın, yeni ekonomik programın beklentileri iyileştireceğine ve öngörülebilirliği artıracağına inandıklarını ifade ederek, "Türkiye ekonomisi sağlam bir bünyeye sahiptir ve güçlü bir yapıdadır. Bu yapının temel taşları arasında bankacılık sektörü ve reel sektör vardır. Dönem birbirimizi anlama ve destek olma, yardım etme, işbirliği ve güç birliği yapma dönemidir. Hepimizin eksiklikleri olabilir, hata yapabiliriz, hepsini düzeltiriz. Konularımız yönetilebilir ölçektedir" sözleriyle konuşmasına son verdi.

    İlgili konular:

    'Bankalar, icra yoluyla elde ettiği gayrimenkullerle emlak zengini oldu'
    Bankalar, Türk Telekom'a ortak oluyor
    Yıldırım'dan TBB'ye: Bankalar kâr etmiyorsa faizi indirin
    Etiketler:
    TL, büyüme, istihdam, ticaret, ihracat, kredi, banka, Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hüseyin Aydın, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Cilvegözü Sınır Kapısı Önünde Taksici Eylemi
    Taksicilerden Cilvegözü Sınır Kapısı önünde 'korsan' eylemi: Para kazanamıyoruz
    Karikatür
    Trump, 'ABD tarihindeki gelmiş geçmiş en büyük hatayı' açıkladı
    Orenburg şalı
    'Orenburg Şalı': Ural halklarının sıcak tutan gelenekleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet