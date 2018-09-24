Pompeo'nun 'Brunson bu ay serbest bırakılabilir' açıklamasının ardından TL yüzde 3'ten fazla değer kazandı

New York'taki BM Genel Kurulu çalışmalarına katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun "Rahip Andrew Brunson bu ay serbest kalabilir" sözlerinin ardından Dolar/TL kuru hızla düştü.

Bloomberg haber ajansına göre New York'ta gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Pastör Brunson bu ay serbest kalabilir, hatta derhal serbest kalmalıdır" dedi.

Reuters haber ajansı da Pompeo'nun 'Amerikalı yetkililerin bu hafta İzmir'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson hakkında Türk yetkililerle konuşmayı umduğuna' dair sözlerini aktardı.

Bu haber üzerine Dolar/TL kuru hızla yüzde 4'e yakın düşerek 6.05'e indi.

Öncesinde Wall Street Journal gazetesine konuşan bir Türk yetkili, ''Brunson 12 Ekim'deki duruşmada serbest bırakılabilir'' görüşünü paylaşmıştı.