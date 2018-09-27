Vatandaş 1.13 milyar dolar aldı

Merkez Bankası Banka ve Para İstatistikleri'ni yayımladı. Vatandaş bir haftada 452 milyon dolar aldı.

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 21 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.24 milyar dolar artışla 154.28 milyar dolar oldu. Vatandaş bir haftada 452 milyon dolar ve 142 milyon dolar değerinde euro aldı.

Sözcü'nün TCMB verilerinden derlediği habere göre, 21 Eylül ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 1.13 milyar dolar artışla 89.4 milyar dolar olurken; kurumların ise yaklaşık 113.5 milyon dolar artışla 64.9 milyar dolara yükseldi.