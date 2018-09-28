‘IMF, Ukrayna’ya 4 şart koştu’

© REUTERS / Yuri Gripas Ukrayna Merkez Bankası: IMF ile işbirliği erken bitebilir

Habere göre Kiev'in, IMF'nin şartlarını yerine getirebilmesi için doğalgaz fiyatlarını yüzde 23 oranında arttırması, yolsuzlukla mücadele reformu yapması, dengeli bir bütçe benimsemesi ve devlet mali hizmetler servisinde reorganizasyona gitmesi gerekecek.

Kiev'in şu anki mevcut programı yerine getiremediği için IMF ile 12-15 ay için 5-6 milyar dolarlık stand-by anlaşmasına gitmek zorunda kaldığı belirtilen haberde, kurumun Ukrayna'ya artık güvenmediği ve bu nedenle muhtemelen Kiev'den öncelikle kredi için gerekli şartları yerine getirmesini talep edeceği kaydedildi.

IMF'NİN UKRAYNA'YA YARDIM PROGRAMI

1952'den beri uygulanan stand-by kredi programı, kriz durumlarının üstesinden gelinmesini ve ödeme sorunlarının ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

IMF'nin 4 yıllık mali yardım programı çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 17.5 milyar dolar aktarılması öngörülüyor. Kiev, 2015'ten bu yana 4 dilim halinde yaklaşık 8 milyar dolar yardım aldı. Ancak IMF, geçen yılsonuna kadar ödemesi gereken 5. dilimi bir türlü aktarmadı.