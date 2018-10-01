Kapalıçarşı’da müşteri sayısı yarıya düştü: ‘Kriz tam anlamıyla piyasaya yansımadı’

Sözcü’den Yüksel Şentürk’e konuşan Fırat, Kapalıçarşı’da 3 bin 600 işyeri, 25-30 bin de çalışan olduğu bilgisini verdi.
“Çarşıda yıllardır söz, senet olarak kabul edilirdi. Sonra düzen değişti, zaman geçti. İnsanlar, ekonomik zorluklar yüzünden artık birbirine güvenmiyor” diyen yönetici, eskiden yazları günde 300 bin kişinin uğradığını, sayının bu yaz yüzde 50 azaldığını kaydetti.
Öncelikle terör ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Avrupalı turistlerin gelmediğini, Uzakdoğulu turistlerin geldiğini ifade eden Fırat, “Orta gelirli Araplar geliyor, zengin Araplar ise Avrupa’yı tercih ediyor” dedi.
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Dernek başkanı, esnafın durumunu şöyle özetledi: “Kapalıçarşı’da kirasını dövizle ödeyen esnafın zararı büyük. Kiraların Türk Lirası’na dönme mecburiyeti getirildi. Ekim ayı içinde bu konunun kesin olarak uygulamaya geçeceği söyleniyor. Ancak hangi kura göre ayarlanacağı hâlâ netleşmedi. Sıkıntı büyük. Kapanan ve el değiştiren işyerlerinin sayısı artıyor.”
Kuyumcu ve turistik eşya satan dükkanların bir bölümünün lokumcu olduğunu aktaran Fırat, “Geçmişte Merkez Bankası’na dolar satarken şimdi kendisine döviz bulamayan Kapalıçarşı’nın bu şekilde ayakta kalması iyice zorlaştı. 100’ün üzerinde dükkan, kuruyemişçi, baharatçı, lokumcu oldu. Kapalıçarşı giderek Mısırçarşısı’na benzemeye başladı” ifadelerini kullandı.
Fırat, lokum satanların sürümden kazandığını, daha çok Arap turistlerin lokum satın aldığını aktararak tezgahların hijyenik olmadığını, denetlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Dernek başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Esnafı korumak gerek. Dükkan sahipleri kira konusunda fedakarlık yapmalıdır. Çukur ciddi şekilde derinleşiyor. Ekonomideki kriz tam anlamıyla piyasaya yansımadı. Bunu her geçen gün daha fazla hissedeceğiz. Büyük yıkım olabilir, hazırlıklı olmalıyız. Karaköy’deki liman hâlâ tadilatta, yenisi de yapılmadı. İstanbul limansız kalınca Kapalıçarşı da iyiden iyiye turistsiz kaldı. O gemiler Çeşme ve Kuşadası’na da gitmiyorlar. O büyük turist gemileri Adriyatik kıyılarında dolaşıyorlar, Budva’ya (Karadağ) demirliyorlar. Yılda 730 tur gemisi gidiyor Budva’ya. Kuşadası esnafı Budva’ya taşındı, Kapalıçarşı’dan da epey esnaf oraya geçti. İşimiz her geçen azalıyor. Cirolar düşüyor, sermayeler azalıyor. Dövizdeki artışla meydana gelen ekonomik kriz en çok Kapalıçarşı’yı etkiledi.”
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