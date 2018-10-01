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18:30 01 Ekim 2018
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    ekmek

    Bakanlık, Ankara'daki ekmek zammını durdurdu: Azami 1 TL olmalı

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Ticaret Bakanlığı'nın, Ankara'da yürürlüğe giren yüzde 25'lik ekmek zammını durdurduğu öğrenildi.

    Ekmek- Fırın
    © REUTERS / Steven Saphore
    Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Başkanı: Yüzde 30 ile yüzde 40 arasında zam lazım
    Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Son zamanlarda yerel ve ulusal basında ekmek fiyatlarına ilişkin yapılan haberler ve açıklamalar hakkında doğru bilgilendirmenin yapılması gerekli görülmüştür" ifadeleriyle Ankara'da yürürlüğe girmesi öngörülen ekmek zammının durdurulduğu belirtildi.

    'BAKANLIĞIN GÖRÜŞÜ ALINMADAN TARİFE BELİRLENEMEZ'

    Açıklamada, yapılacak zamlarla ilişkili olarak yürütülmesi gereken resmi prosedür belirtildi ve Bakanlığın görüşü alınmadan tarife belirlenmesinin mümkün olmadığı vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı: "Ekmek fiyatları, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, illerimizde veya ilçelerimizde esnaflarımız için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirlerimiz için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlenmektedir. 

    Bu kapsamda, ilgili ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesini almaktadır. Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnaflarımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur.

    'ÜRETİCİ LEHİNE MALİYET AVANTAJI SAĞLANMIŞTIR'

    Ekmek
    © AA /
    Ekmek Üreticileri Federasyonu: Ekmek fiyatı 2 TL olmalı
    Dolayısıyla, söz konusu mevzuat hükümleri doğrultusunda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesinde yerel düzeyde oluşturulan heyet/komisyon ile Bakanlığımız görüşünün alınması gerekmekte, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığımız görüşü alınmadan tarife belirlenmesi mümkün bulunmamaktadır.

    Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28/09/2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir."

    'AZAMİ 1 TL'

    Bakanlık, Ankara ilinde 200 gram ekmeğin fiyatının 'azami olarak 1 TL' olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş bildirdiği açıklandı ve "Bu itibarla, ilgili hükümlerde belirtilen süreçlere riayet edilmeden veya Bakanlığımız görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifeleri hükümsüz olup, bunlar ve belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

    Etiketler:
    zam, Ekmek, Ticaret Bakanlığı, Ankara
    Topluluk kurallarıTartışma
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