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11:56 03 Ekim 2018
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    Pazar, alışveriş, meyve, enflasyon

    Enflasyon 15 yıl sonra ilk kez yüzde 20'yi aştı

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Eylül ayında yüzde 3.46 artması beklenen enflasyon yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 24.52'ye ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü. Yıllık bazda en büyük fiyat artışları ulaştırma ve ev eşyası harcama gruplarında gözlendi. Enflasyon verileri sonrası döviz kurları yukarı yönlü dalgalanmaya başladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6.30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3.46 artacağı yönündeydi.

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
    Albayrak: Ekim'den itibaren enflasyon düşecek
    Yıllık enflasyon ise yüzde 17.90'dan yüzde 24.52'ye yükseldi. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10.88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46.15 oldu.

    Enflasyon verisi sonrası dolar/TL 6.00'dan 6.07'ye, euro/TL 6.96'dan 7.03'e çıktı.

    TÜİK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    — TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6.30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19.37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13.75 artış gerçekleşti.

    EN YÜKSEK ARTIŞ EV EŞYASI GRUBUNDA

    — Aylık en yüksek artış yüzde 11.41 ile ev eşyası grubunda oldu.

    İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
    © AA /
    Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Enflasyon yüzde 20'lere çıkabilir, büyüme yavaşlayacak
    - Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9.15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7.42, eğlence ve kültürde yüzde 6.62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6.40 artış gerçekleşti.

    — Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0.07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

    — Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

    — Yıllık en fazla artış yüzde 37.28 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

    '339 MADDENİN ORTALAMA FİYATLARINDA ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

    — TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36.61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30.61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27.70 ve konut yüzde 21.84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

    Berat Albayrak
    © AA / Emrah Yorulmaz
    Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı: Enflasyon yüzde 6'ya inecek, 60 milyar TL tasarruf, 2 milyon yeni istihdam sağlanacak
    - Aylık en yüksek artış yüzde 8.12 ile TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis'te oldu.

    — İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22.88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15.32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

    — Eylül 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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    Etiketler:
    Yİ-ÜFE, TÜFE, ekonomi, enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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