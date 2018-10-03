Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın 1 yıllık giderini açıkladı

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Sayıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın hesaplarına ilişkin denetiminin sonuçları şöyle:

"Beştepe'nin 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1.8 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Başta başdanışmanlar olmak üzere Cumhurbaşkanlığı'nın tüm personeline yılda toplam 106 milyon 813 bin 327 TL harcama yapıldı. Buna tüm personelin 11 milyon 27 bin 54 TL'lik sosyal güvenlik prim giderleri de eklendiğinde, Beştepe'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil tüm personeline 1 yılda toplam 117 milyondan fazla harcama yaptığı, Beştepe'nin aylık personel harcamasının da 9.8 milyon TL'yi aştığı anlaşıldı.

'AĞIRLAMA GİDERLERİ 36.2 MİLYON LİRA'

Cumhurbaşkanlığı, muhtarlar toplantıları dahil Cumhurbaşkanı'nın takdiri ile her türlü temsil ve ağırlama giderlerine 36 milyon 273 bin 650 TL harcadı.

Beştepe, bir yılda 'beslenme, gıda amaçlı ve mutfakta kullanılan tüketim malzemeleri' kaleminden 2.6 milyon TL harcadı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın taşeron firmalara yaptırdığı hizmetlerin gideri anlamına gelen 'hizmet alımları' kalemi için 2017 yılında, 73 milyon 968 bin 528 TL harcandı.

Sayıştay raporuna göre, 2017 yılında 'tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri' kaleminden 2 milyon 784 bin 230 TL harcandı.

Saray'ın temizlik ekipmanları için bir yılda harcanan paranın ise 3 milyon 244 bin TL. Böylece Saray'ın bir günlük temizlik masrafının, personel giderleri hariç, 9 bin TL'den fazla olduğu ortaya çıktı."