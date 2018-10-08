Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak" dedi. Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin reel sektöre ilişkin aldığı kararın çok önemli olduğununu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını duyurdu.

© AFP 2018 / Ozan Köse Türkiye Bankalar Birliği'nden borçlu şirketler için 24 ay taksit önerisi

Albayrak, Türkiye Bankalar Birliği'nin, reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin aldığı tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirtti.

Albayrak, "15 milyon TL'nin altındaki borçlar 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Albayrak, enflasyona ilişkin olarak, "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.