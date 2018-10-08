Albayrak: Enflasyonla mücadele programı yarın açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele programının yarın açıklanacağını duyurdu.
Albayrak, "15 milyon TL'nin altındaki borçlar 6 ay ödemesiz 24 aylık vade ile yapılandırılacak. Bu kararı alan Bankalar Birliği'ne teşekkür ediyorum" dedi.
Albayrak, enflasyona ilişkin olarak, "İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik. Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve işbirliği ile zor süreçlerin üstesinden geldik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2018
Yarın açıklayacağımız Enflasyonla Topyekun Mücadele programı ile bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız
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