Erdoğan: Fırsatçılara karşı üçlü denetim yapılmalı

İçişleri Bakanlığı ve belediye zabıtalarının fırsatçılarla mücadele için ortak çalışması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işin sadece Ticaret Bakanlığı'na bırakılmamasını istediği belirtildi.

AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da yaptığı kampın en önemli konusunu ekonomik sorunlar oluşturdu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının kapalı bölümünde fırsatçılarla iyi mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, bu işin sadece Ticaret Bakanlığı'na bırakılmamasını istedi.

İçişleri Bakanlığı ve belediye zabıtalarının da fırsatçılarla mücadele için ortak çalışması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Çok etkili denetimler yapılsın, vatandaşı bu fırsatçılara bırakmayın" dedi.

Toplantıda bazı milletvekilleri yerelde yaşanan ekonomik sorunları dile getirerek piyasaların canlanması ve para girişinin sağlanması için tüccar ve sanayicinin devletteki KDV iadelerinin bir an önce ödenmesini istediler. Habere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da bunu yapabileceklerini söyledi.

'YOL YAPIMI VE ALTYAPI HİZMETLERİNE YÖNELİK ÖDENEKLER DURMA NOKTASINA GELDİ'

Yerel seçime giderken bölgelerinde yaşadıkları sorunları anlatan milletvekilleri, ayrıca, yol yapımı ve altyapı hizmetlerine yönelik ödeneklerin durma noktasına geldiğini, işlerin yarım kaldığını, bunun da vatandaşta olumsuz etki yaptığını dile getirdiler.