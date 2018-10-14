Kayıt
17:13 14 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Market

    Satın alınan ürün 'cep'ten denetlenebilecek

    © AA / Arşiv
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ürün künyesi kapsamında geliştirilen 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil' uygulamasıyla vatandaşın, satın aldığı meyve ve sebzeye ilişkin üretim tarihi, yeri, alış ve satış fiyatı gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini açıkladı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini söyledi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
    © AA / Mahmut Serdar Alakuş
    Pakdemirli: Market zinciri sahibi firmalar 50 üründe 2 ay boyunca yüzde 10 indirim yapacak
    Bu modelin uygulanmasını sağlayan Hal Kayıt Sistemi'nin (HKS) Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde faaliyete alındığını anlatan Pekcan, uygulamayla sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve söz konusu ticaretin elektronik ortamda takip edilmesinin amaçlandığını belirtti.

    Pekcan, ürün künyesiyle sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

    "Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak."

    MOBİL UYGULAMA İLE TÜKETİCİYE KOLAYLIK

    Tüketiciler tarafından sorgulama işleminin 'www.hal.gov.tr' web adresi üzerinden ya da '444 0 425' numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, 'HKS Mobil' uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
    Ekonomist Akman: Enflasyonu zabıta ile engellemeye çalışıyorlar
    Pekcan, söz konusu mobil uygulamayla ürün künyelerinde yer alan karekodların sorgulanmasına imkan tanındığını anlatarak, böylece tüketicilerin ürüne ilişkin bilgilere daha kolay ve hızlı şekilde erişebilmesinin sağlandığını ifade etti.

    Ürün künyesi kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla vatandaşların satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirten Pekcan, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak" dedi.

    Pekcan, Bakanlığın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.

    İlgili konular:

    Kanserojen ve güvensiz ürün sayısı 7 kat artışla 45 bine ulaştı
    Sanayi Bakanlığı'ndan 29 ürün için toplatma kararı
    Etiketler:
    meyve, sebze, cep telefonu, Denetim, Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2018 Nikon Makro Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    2018 Nikon Fotoğraf Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    ABD kaza sonrası tüm F-35 filosunun uçuşlarını durdurdu
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet