Satın alınan ürün 'cep'ten denetlenebilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna" istinaden sebze ve meyve ticaretinde bildirim modelinin hayata geçtiğini söyledi.
Pekcan, ürün künyesiyle sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanmasını amaçladıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Söz konusu künyelerde malın üretim ya da ithal tarihi, üreticinin adı soyadı, ticaret unvanı, malın miktarı, üretim yeri ya da gümrük kapısı, üretim şekli (iyi tarım, organik, geleneksel) malın alış fiyatı ve işletme adı (malın bulunduğu kişi ya da yer) gibi bilgiler yer alıyor. Malların toptan ve perakende satışında bulundurulması gereken bu künyeler, sebze ve meyveler için adeta bir kimlik vazifesi görüyor. Künye numaralarının sorgulanmasıyla sebze ve meyvelere ilişkin perakendecinin alış fiyatı dahil her aşamada oluşan fiyat bilgilerine de ulaşabilmesi mümkün olacak."
MOBİL UYGULAMA İLE TÜKETİCİYE KOLAYLIK
Tüketiciler tarafından sorgulama işleminin 'www.hal.gov.tr' web adresi üzerinden ya da '444 0 425' numaralı HKS Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılabildiğine işaret eden Pekcan, ayrıca, 'HKS Mobil' uygulamasının tüketicilerin kullanımına sunulduğunu söyledi.
Ürün künyesi kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla vatandaşların satın aldığı meyve ve sebzenin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, üreticiden tüketiciye ulaşana kadar alış, satış birim fiyatları gibi her türlü bilgiyi cep telefonundan görebileceğini belirten Pekcan, "Bu şekilde fahiş fiyat artışı varsa tespit edebilecek, vatandaşlarımız bir anlamda kendi denetimini kendisi yapmış olacak" dedi.
Pekcan, Bakanlığın son dönemde fırsatçılık yapmaya çalışanlara yönelik denetim çalışmalarına etkin bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, bu uygulamalarla enflasyonla mücadeleye de katkı sağlanacağını kaydetti.
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