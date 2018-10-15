Akaryakıtta 'pompaya yansımayacak' indirim

Akaryakıt türlerinden motorinin fiyatları 29 kuruş aşağı çekildi, ancak esnek ÖTV uygulaması kapsamında bu indirim pompaya yansımayacak.

Dünya gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre, uluslararası piyasardaki kur hareketleri ve dövizdeki gerilemenin etkisiyle TÜPRAŞ tardafından akaryakıt türlerinden motorinin fiyatında ayarlamaya gidildi.

© REUTERS / HANNAH MCKAY Akaryakıt fiyatlarına zam iddiası

Ürün maliyeti 29 kuruş gerilerken, esnek ÖTV uygulaması nedeniyle bu gerileme, ÖTV artışıyla dengelendi. Böylece motorinin pompa satış fiyatlarında bir değişiklik yapılmayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, esnek ÖTV uygulaması kapsamında daha önce yapılan zamların pompa fiyatlarına yansıtılmadığını hatırlatarak, aynı şekilde indirimlerin de pompaya yansıtılmadığını ifade etti.