CHP, kamudaki israf için Meclis'te komisyon istedi

CHP'li Burhanettin Bulut, TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak, kamuda yaşanan israfın önlenmesi için atılacak adımların belirlenmesini istedi. Bulut, ekonomik kriz ortamında asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan vatandaşın yüksek enflasyon karşısında maaşı erirken, kamuda israfın had safhaya ulaştığını bildirdi.
CHP Adana Milletvekili Bulut, TBMM Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde, Cumhurbaşkanlığı'nın halkın vergileriyle oluşan bütçeden devasa harcamalarının 'itibardan tasarruf olmaz' diye savunulurken, kamuda da gerek araç filolarına ve bu araçların yakıt giderlerine gerekse de bakanlıklar için bina kiralamaları için verilen milyarlarca TL'nin kamuoyunun vicdanını sızlattığını kaydetti.
Kamuda yaşanan şatafat ve israfın vatandaşın da tepkisini çektiğini kaydeden Bulut, önergesinde, "Araç alımları için 2010 yılında 265 milyon 684 bin TL, 2011 yılında 450 milyon TL, 2012 yılında 581 milyon TL, 2013 yılında 755 milyon TL, 2014 yılında 953 milyon TL, 2015 yılında bir milyar 537 milyon TL, 2016 yılında 2 milyar 313 milyon TL ve 2017 yılında da 1 milyar 85 milyon TL harcanmıştır. İktidar hemen hemen her yıl ‘tasarruf yapacağı' açıklamasında bulunduğu araç alımları için 2010 ve 2018 arasında devletin kasasından 9 milyar 23 milyon TL ödemiştir" dedi.
ARAÇ KİRALAMAYA 2 MİLYAR TL
Aynı yıllar arasında kamuya araç kiralama için devletin kasasından çıkan tutarın ise 2 milyar 824 milyon TL olduğunu belirten CHP'li Bulut, şöyle devam etti:
"Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde kamu kurumlarının şirketlerden kiraladığı binaların bedeli 680 milyon lirayı aşmıştır. Yine anılan tarihler arasında devlet özel sektörden kiraladığı uçak ve helikopterler için 154 milyon 101 bin lira ödemiştir. Kamu kurumlarının kırtasiye ve büro malzemesi alımları 8 ayda 418 milyon liraya ulaşırken, sadece telefon kullanımı ve yeni abonelikler nedeniyle GSM şirketlerine ödenen telefon ücreti 63 milyon lirayı aşmıştır. Yurttaş zamlarla boğuşurken, resepsiyon menüsü ejder suyu, starex meyvesi eşliğinde aloevera, zencefilli somonlu suşiden oluşan Saray, lüks harcamalardan geri adım atmamaktadır. Ekonomik kriz karşısında vatandaşın kemer sıkmasını isteyen, enflasyonu kermes düzenleyerek indirmeyi hedefleyen Saray har vurup harman savurmaya devam etmektedir. Lüks ve şatafata devam eden Saray için Uçan Saray, yazlık ve kışlık saraya milyarlarca TL harcanmıştır. Sayıştay tarafından hazırlanan rapora göre Saray'ın 2017 yılı için yaptığı 658 milyon 240 bin 289 TL ile ayda yaklaşık 54 milyon, günde ise yaklaşık 1.8 milyon TL harcadığı olduğu ortaya çıkmıştır. Su gibi para harcayan Saray'ın örtülü ödeneği olarak bilinen ‘gizli hizmet gideri' kalemi ise bilinmemektedir."
CHP'li Bulut, ekonomik krizin yaşandığı Türkiye'de kamuda israfın önüne geçmek için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.
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