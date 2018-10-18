Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yüzde 24.22'ye yükseldi

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği '2018 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi'ni yayımladı. Buna göre, ekim ayı TÜFE beklentisi, yüzde 2.05'ten yüzde 1.99 geriledi. Kasım ve aralık ayı TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 1.31 ve yüzde 0.98 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi, bir önceki anket dönemine kıyasla gerileyerek 6.5938'den 5.9894'e indi. Aynı dönemde 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi, 7.0786'dan 6.5307'ye geriledi.
CARİ AÇIK VE BÜYÜME BEKLENTİSİ DÜŞTÜ
Bir önceki anket döneminde 49.7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi, 40.7 milyar dolara indi. 2019 yılı cari açık beklentisi de 39.1 milyar dolardan 31.6 milyar dolara düştü.
GSYH 2018 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi. 2019 yılına ilişkin büyüme beklentisi de yüzde 2.7'den yüzde 1.9'a indi.
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