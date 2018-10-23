Dolar, Bahçeli'nin 'ittifak yok' açıklamasıyla tırmanışa geçti

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Dolar/TL güne artıda başladı

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.86 seviyesine kadar çıktı.

Kur, dünkü kapanışa göre yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı. Euro/TL de benzer şekilde yüzde 3 yükselişle 6.73'ün üzerine yükseldi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır" dedi.