Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tuttu.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıkladı. Ekim ayı olağan toplantısını yapan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te tuttu.

Merkez Bankası, eylül ayında politika faizini 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltmişti. Kuruldan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam etmektedir.

Yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamanın enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlayacağı düşünülse de fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

'İHTİYAÇ OLURSA İLAVE SIKILAŞTIRMA YAPILACAK'

© REUTERS / Umit Bektas/File Photo Merkez Bankası faizi yüzde 24'e yükseltti, dolar sert düştü

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir."

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son toplantısını 13 Aralık'ta gerçekleştirecek.