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07:39 26 Ekim 2018
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    TL - para - Türk lirası - BES

    BES'ten ayrılan 5.7 milyon kişi, 2019'da sisteme yeniden dahil edilecek

    © AA /
    Ekonomi
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    Mevzuat gereği otomatik BES’ten ayrılanlar 2 yılda bir yeniden otomatik olarak sisteme alınacak. Buna göre de 2017 yılında sistemden ayrılan 5.7 milyon kişi, işverenleri tarafından 2019 yılında yeniden otomatik BES’e dahil edilecek. 2018 yılında çıkanlar ise 2020’de giriş yapacak.

    Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın "Otomatik BES'ten çıkan yeniden girecek" başlığıyla yayımlanan yazısında otomatik BES'ten ayrılan çalışanlar, 2019 başından itibaren işverenleri tarafından yeniden sisteme alınacak. 2017'nin ocak ayı itibarıyla 45 yaş altı tüm çalışanların bireysel emeklilik sistemine katılmasını sağlayan otomatik katılım uygulaması; ilk olarak 1000 ve üzeri çalışanı olan işletmelerden başladı ve 2.4 milyon kişi işverenleri tarafından sisteme sokuldu. Ardından geçen yılın nisan ayında, 250 ila 1000 çalışanı olan özel sektör şirketleri ile kamuda çalışan memurlar sisteme dahil edildi ve 2.5 milyonu özel sektör, 2.1 milyonu da kamu çalışanı olmak üzere toplam 4.6 milyon kişi BES'e giriş yaptı.

    Para - TL
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    '2012'den beri BES’im var, şuan devlet katkısının işletildiği fon zarar ediyor'
    2017'nin temmuz ayında ise 100 ila 250 arası çalışanı olan özel sektörde çalışan 2.1 milyon kişi sisteme dahil edildi. Böylece geçen yıl toplam 9.2 milyon çalışanın işverenleri tarafından sisteme girişi sağlandı. Ancak bu 9.2 milyon çalışanın, 5.7 milyonu sistemden ayrıldı; 3.5 milyonu kalarak, tasarruf etmeye başladı. Yani, girenlerin yüzde 62'si otomatik BES'ten çıktı.

    5.7 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

    Otomatik katılım, yaklaşık 14 milyon kişiyi ilgilendirdiğinden, tüm çalışanların da aynı anda sisteme alınması zor olacağından, üç yıla yayılan kademeli geçiş öngörüldü ve 2017 yılı ile birlikte uygulama başladı. 2018'de ise otomatik katılımın ikinci etabı dereye girdi ve çalışan sayısı 50 ile 100 arası olan özel sektör şirketleri ile kamuda çalışan toplam 1.3 milyon kişi sisteme giriş yaptı. Bunların da 809 bini ayrıldı, 510 bine yakını da kaldı. Bu yılın temmuz ayında ise 10 ila 49 arası çalışanı olan işyerlerindeki 1.6 milyon kişi işverenleri tarafından sisteme dahil edildi ve bu çalışanların 900 bine yakını da sistemden ayrılmayı tercih etti.

    İki yıl içinde toplam 12 milyondan fazla çalışan otomatik BES'e giriş yaptı. Bugüne gelindiğinde 5 milyon çalışan sistemde kalarak, tasarruf ediyor. Son olarak 2019'un ocak ayında 5 ila 9 çalışanı olan işletmeler sisteme alınarak; üç yıla yayılan otomatik katılım uygulaması ile 14 milyon çalışanın BES'e girişi sağlanmış olacak.

     

    Etiketler:
    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Noyan Doğan, Berat Albayrak, Türkiye
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