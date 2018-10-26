Oyak Çimento'ya Tayvanlı ortak

OYAK, sürdürülebilir büyüme ve dünyaya açılma vizyonu doğrultusunda Türkiye çimento sektöründe tarihi bir adım atarak Uzak Doğu’nun en büyük çimento üreticilerinden Taiwan Cement Company ile ortaklığa gitti. OYAK Çimento'nun yüzde 40'ı 640 milyon dolar değerle Tayvanlılara satılıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, OYAK ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) çimento sektöründe ortaklık kurma kararı alırken; taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle TCC'ye devredilecek

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OYAK Çimento bünyesinde Aslan Çimento, Adana Çimento, Bolu Çimento, Mardin Çimento, Ünye Çimento, Denizli Çimento ve OYAK Beton Sanayi bulunuyor.

OYAK Çimento'nun iştirakleri tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK ve Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation'ın uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdiği belirtildi.

OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK'ın yüzde 100 sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin toplam 1.6 milyar dolar değer üzerinden yüzde 60'ının OYAK'ta kalması ve kalan yüzde 40'ının yaklaşık 640 milyon dolar TCC'ye devredilmesi kararlaştırıldı.

Satışa konu tesisler yaklaşık 10 yıl kadar önce Oyak bünyesine katıldı. Ancak, anılan tesislerin bir kısmı asırlık konumda.