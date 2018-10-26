Oyak Çimento'ya Tayvanlı ortak

Habertürk'te yer alan habere göre, OYAK ve Uzak Doğulu çimento üreticisi Taiwan Cement Corporation (TCC) çimento sektöründe ortaklık kurma kararı alırken; taraflar arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre OYAK Çimento'nun yüzde 40 hissesi yaklaşık 640 milyon dolar bedelle TCC'ye devredilecek
OYAK Çimento'nun iştirakleri tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK ve Uzak Doğu'nun önde gelen çimento üreticilerinden Taiwan Cement Corporation'ın uluslararası çimento pazarında güçlerini birleştirmek amacıyla ortaklık kurmaya karar verdiği belirtildi.
OYAK ile TCC arasında mutabık kalınan anlaşmaya göre; OYAK'ın yüzde 100 sahibi olduğu OYAK Çimento hisselerinin toplam 1.6 milyar dolar değer üzerinden yüzde 60'ının OYAK'ta kalması ve kalan yüzde 40'ının yaklaşık 640 milyon dolar TCC'ye devredilmesi kararlaştırıldı.
Satışa konu tesisler yaklaşık 10 yıl kadar önce Oyak bünyesine katıldı. Ancak, anılan tesislerin bir kısmı asırlık konumda.
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