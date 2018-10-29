Dolar/TL son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5.8745'e kadar yükselen dolar/TL, haftayı 5.5928'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne ise düşüşle başladı. Yüzde 1.5 değer kaybederek 5.5066 ile son 2.5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, saat 15.05 itibarıyla yüzde 1'i aşan kayıpla 5.5361 seviyelerinde seyrediyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 azalışla 6.3117, sterlin/TL de yüzde 0.9 değer kaybıyla 7.1051 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti.