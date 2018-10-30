Dolar/TL 5.55 seviyelerinde

Dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar gerileyen dolar/TL, bugün yatay seyirle açıldı.

© REUTERS / Marcos Brindicci Dolar/TL son 2.5 ayın en düşük seviyesini gördü

Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55'in altında yer alıyor. Küresel gelişmeleri izleyen piyasalar yarın içeride açıklanacak olan Enflasyon Raporu'nu bekliyor.

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün 5.50'ye kadar gerileyerek üç aya yakın bir sürenin en düşüğüne gelirken, TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 1.7'ye yaklaştı.

Dolar/TL bu sabah saat 0903'te 5.5255/5.5296 seviyesinde bulunuyor.