Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.4'ten yüzde 23.5'e yükseltti

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, gelişmiş ülkelerde getirilerin yükselmesi ve uluslararası ticarete ilişkin korumacılık eğilimlerinin güçlenmesinin, küresel finansal piyasalarda oynaklığa yol açtığını söyledi.

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"Kredilerin büyüme hızındaki yavaşlama 3. çeyrekte daha belirgin hale geldi. Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayılması ve döviz kuru geçişkenliği görece düşük olan ürün gruplarında dahi yüksek fiyat artışları kaydedilmiş olması, fiyatlama davranışının belirgin şekilde bozulduğuna işaret etmektedir" diyen Çetinkaya, şöyle devam etti:

— Üretici enflasyon kaynaklı maliyet baskıları tüketici enflasyonu üzerinde belirleyici olmakta. TL'nin ima edilen oynaklığını alınan tedbirlerin ve güçlü parasal sıkılaştırmanın etkisiyle son dönemde gerilemiştir.

— Enflasyon eğilimi ve fiyatlama davranışına ilişkin takip edilen göstergeler enflasyonun ana eğilimindeki kayda değer bir bozulmaya işaret etmiştir. İthalat talebi daralıyor, net ihracatın büyümeye katkısının 3.çeyrekte de artarak devam edeceğini bekliyoruz. 2017 yılı boyunca gerileyen işsizlik oranı 2018 yılı ikinci çeyreğinden itibaren tekrar artış eğilimine girdi.

Başkan Çetinkaya'nın Enflasyon Raporu 2018-IV Bilgilendirme Toplantısı Sunumu: https://t.co/C328RpHO1Z — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 31, 2018

​— Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2018 için yüzde 13'ten yüzde 29,5'e yükselttik. 2019 sonu için gıda enflasyon tahmini yüzde 10'dan yüzde 13'e güncellendi. Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 23,5 olacağı, 2019'da yüzde 15,2'ye ve 2020'de yüzde 9.3'e gerileyeceği tahmin edilmektedir."