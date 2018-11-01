Hazine Kasım-Ocak döneminde 31.9 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine, kasımda 22.4 milyar lira, aralıkta 3.4 milyar lira, 2019'un Ocak ayında da 6.1 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Hazine’den 52 TL’lik düzeltme

Hazine ve Maliye Bakanlığının Kasım 2018-Ocak 2019 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, kasımda 21.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 22.4 milyar liralık, aralıkta 2.8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 3.4 milyar liralık, 2019 Ocak'ta da 6.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 6.1 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 15.3 milyar lirası piyasadan, 5.8 milyar lirası kamuya satışlardan, 1.3 milyar lirası da kira sertifikasından, aralıktaki iç borçlanmanın 1.9 milyar lirası piyasadan, 1.5 milyar lirası kamuya satışlardan, ocak iç borçlanmasının da 3 milyar lirası piyasadan, 3.1 milyar lirası kamuya satışlarından oluşması bekleniyor.

Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 11 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 1 kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kasımda 24.7 milyar lira, aralıkta 5 milyar lira, ocakta da 8.4 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 38.1 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 7.1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren borçlanma dışı kaynakların da kasımda 2.3 milyar, aralıkta 1.6 milyar lira, ocakta ise 2.3 milyar lira olması öngörülüyor.