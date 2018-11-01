Sberbank, Denizbank'ın satış tarihini erteledi

Sberbank'ın yeni finans raporunda, "Satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin onayı gerekiyor. Satış işlemlerinin 2018 sonu ya da 2019 başında tamamlanması bekleniyor" denildi.
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Sberbank, Denizbank'taki hisselerini Emirates NBD Bankası'na satmak için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın değerinin 14.6 milyar lirayı geçtiği açıklanmıştı.
Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.
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