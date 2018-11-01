Sberbank, Denizbank'ın satış tarihini erteledi

Rus Sberbank bankası, Denizbank'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankalarından biri olan Emirates NBD'ye satış tarihini ertelediği belirtildi.

© REUTERS / Murad Sezer/File Photo Sberbank: Denizbank'ın satış fiyatını gözden geçirmek için sebep yok

Sberbank'ın yeni finans raporunda, "Satış işlemlerinin tamamlanabilmesi için Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin onayı gerekiyor. Satış işlemlerinin 2018 sonu ya da 2019 başında tamamlanması bekleniyor" denildi.

Sberbank, Denizbank'taki hisselerini Emirates NBD Bankası'na satmak için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmanın değerinin 14.6 milyar lirayı geçtiği açıklanmıştı.

Rus bankası, Denizbank'ı Belçikalı grup Dexia'dan 2012'de satın almıştı.