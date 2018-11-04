TOKİ alt gelir grubundaki alacaklarına uyguladığı enflasyon artış oranını yüzde 4'e sabitledi

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ’den konut, iş yeri ve arsa alan vatandaşların geri ödemelerinde 6 ayda bir uygulanan dönemsel artış oranını 2019 yılı için sabitlediklerini, artış oranının enflasyon, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranlarının altına çekildiğini açıkladı.

Turan, yazılı açıklamasında, alt gelir grubuna yönelik daha önce satılan konutlarda altı ayda bir yapılan dönemsel artış oranını 2019 yılı için yüzde 4'e sabitlediklerini belirtti.

Alt gelir grubuna yönelik satılan konutlarda 2018 yılının ocak ayında yüzde 5,69, temmuz ayında yüzde 5,69 olmak üzere yılda yüzde 11.70'lik artış yapıldığını anımsatan Turan, alt gelir grubu konutlarında 2019 yılında ocak ayında yüzde 4 ve Temmuz ayında yüzde 4 olmak üzere yıllık yüzde 8'lik bir artış oranının uygulanacağını aktardı.

Turan, orta gelir grubuna yönelik satılan konutlarda altı ayda bir yapılan artış oranının yüzde 5'e, arsa satışlarında altı ayda bir yapılan artış oranın ise yüzde 6'ya sabitlendiğine işaret etti.

Dönemsel Artış Tavan Oranları uygulamasına geçtiklerini aktaran Turan, "Artış oranlarımızı memur maaş artış oranı için yüzde 5, Yİ-ÜFE oranı için yüzde 6 ve en düşük oran için ise yüzde 4 olarak belirledik. 2019 yılından sonraki dönemlerdeki dönemsel artışı ise mevcut ekonomik şartlara göre yeniden belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.