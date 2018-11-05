Suudi Arabistan, Rusya'nın petrokimya sektörüne yatırım yapmayı planlıyor

Falih, Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi Sibur ile işbirliği yapmayı umduklarını ifade etti.
JUBAİL'DE SENTETİK KAUÇUK FABRİKASI KURULMASI İÇİN GÖRÜŞME YAPIYORUZ
Falih, şu anda Rus Sibur, Fransız Total ve Çinli Sinopec ile Suudi Arabistan'ın Jubail kentinde sentetik kauçuk fabrikası kurulması konusunda görüşmeler yaptıklarını da söyledi.
Falih, "Sibur'un yanı sıra Total ve Sinopec'le görüşme halindeyiz. Konsorsiyum, Jubail kentinde bir sentetik kauçuk fabrikası kurmayı planlıyor. Tesisin inşa edileceğinden eminim" diye konuştu.
'Infrastructure, agriculture and technologies are the sectors where we can do much in cooperation with Saudi Arabia' https://t.co/HIwgJLHq6n— RT (@RT_com) October 26, 2018
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