Suudi Arabistan, Rusya'nın petrokimya sektörüne yatırım yapmayı planlıyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el Falih, Suudi petrol şirketi Aramco ile petrokimya devi Suudi Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) Rusya'da bir işleme tesisi kurulması için yatırım yapmaya hazır olduğunu söyledi.

© AFP 2018 / Yuri KADOBNOV Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Rusya-Çin Yatırım Fonu'na ortak oluyor

Rossiya 24 televizyonuna demeç veren Falih, Aramco ve SABIC'in Rusya'da bir işleme tesisi kurulması için yatırım yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Falih, Rusya'nın en büyük petrokimya şirketi Sibur ile işbirliği yapmayı umduklarını ifade etti.

JUBAİL'DE SENTETİK KAUÇUK FABRİKASI KURULMASI İÇİN GÖRÜŞME YAPIYORUZ

Falih, şu anda Rus Sibur, Fransız Total ve Çinli Sinopec ile Suudi Arabistan'ın Jubail kentinde sentetik kauçuk fabrikası kurulması konusunda görüşmeler yaptıklarını da söyledi.