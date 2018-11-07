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13:50 07 Kasım 2018
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    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), Arap-Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) ile beraber İTO Meclis Salonu'nda düzenlediği ‘Türkiye'deki Arap Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı seminerde, Arap işadamlarına seslendi.

    Hazine Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülke vatandaşlığı kolay değil, kolaylaştırdık ama gelen para sağlam, kişi de muteber olmalı

    © Fotoğraf: Twitter
    Ekonomi
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    Arap işadamlarına seslenen Bakan Yardımcısı Nebati "Başvuruyu eksiksiz tamamlayanlar vatandaşlık veya Turkuaz Kart alıyor. Biz üstümüze düşeni yaptık.Gelmek isteyene ehlen ve sehlen.Artık 'İşler zorlaştırıldı' yok. Kolaylaştırdık ama gelen para sağlam, kişi muteber olmalı.Öyle her gelenin 'Hadi ben geldim bana vatandaşlık ver' deme şansı yok" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO),  Arap-Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD) ile beraber İTO Meclis Salonu'nda düzenlediği ‘Türkiye'deki Arap Yatırımlarının Dünü, Bugünü ve Yarını' başlıklı seminerde, Arap işadamlarına seslendi.

    ​‘BU ÜLKE VATANDAŞLIĞI KOLAY DEĞİL'

    Bakan Yardımcısı Nebati son dönemde yabancı yatırımcılara birçok kolaylık sağlandığını ama bunun vatandaşlığı hak eden saygın isimlere verildiğini belirtti:

    "Bu ülke vatandaşlığı kolay değil. Kolaylaştırdık ama bunun için gelen paranın sağlam, kişinin de muteber olması lazım. Öyle her gelenin ‘Hadi ben geldim, bana vatandaşlık var' deme şansı yok."

    ​‘YABANCI YATIRIMCININ ARACILARA İHTİYACI KALMADI'

    Türkiye'de yabancı yatırımcılara sağlanan kolaylıklar hakkında bir sunum yapan Nebati, hizmetlerde gelinen noktada hiçbir yabancı yatırımcının aracılara ihtiyacının kalmadığını söyledi. Tek merkezden bütün işlemlerin yapılabildiğini belirten Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu konuda sergilediği kararlılık sayesinde yabancı yatırımcılara gerekli tüm hizmetlerin hali hazırda doğrudan devlet eliyle verildiğini söyledi.

    ​‘ARTIK BU PARAYLA ‘BEN GELEMİYORUM' DİYEN YOKTUR'

    Doğrudan yatırımlar için önemli kolaylıklar sağladıklarını anlatan Nebati şunları söyledi: "Daha önce 2 milyon olan sabit sermayeyi 500 bin dolara düşürdük. 100 kişi istihdam şartını 50 kişiye düşürdük. 3 milyon dolar olan mevduatı 500 bin dolara düşürdük, taşınmazı 250 bin dolara düşürdük, devlet borçlanmayı 500 bine, gayrimenkul yatırım fonunu da yine 500 bine düşürdük. Artık bu parayla ‘Ben gelemiyorum' diyen yoktur." diye konuştu.

    Arap yatırımcının Türkiye'de resmi makamlara başvurusunu kolayca yapabileceğini anlatan Nebati, "Geldiniz, önce uygunluk tespiti, sonra başvuran kişinin geçici ikametgah belgesi çıkarılıyor. Vatandaşlık işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılıyor" bilgisini verdi.

    ÇİFTE VATANDAŞLIĞI KABUL ETMEYEN ÜLKELER İÇİN ÇÖZÜM: TURKUAZ KART

    Yatırımcılara sağlanan vatandaşlık hizmetine ilişkin bilgiler veren Nebati, çifte vatandaşlığı kabul etmeyen ülkeler de bulunduğunu, buna da çözüm geliştirdiklerini söyledi. Nebati şunları kaydetti:

    ‘HEMEN TURKUAZ KART'I VERİYORUZ, VATANDAŞLIK MI İSTİYORSUN, AL SANA VATANDAŞLIK. TURKUAZ KART MI İSTİYORSUN AL SANA TURKUAZ KART'

    Resmi Gazete
    © AA /
    Yabancılara çalışma izni tanıyan Turkuaz kart uygulaması başlıyor
    "Turkuaz kart uygulamamız var. Hemen Turkuaz Kart'ı veriyoruz, vatandaşlık mı istiyorsun, al sana vatandaşlık. Turkuaz Kart mı istiyorsun al sana Turkuaz Kart. Ne fark var arada, oy kullanma hariç her şeyden faydalanıyorsunuz. Vatandaşlıkta oy kullanıyorsunuz, Turkuaz Kart'ta ilelebet kalabilirsiniz. Peki ben 500 bin dolar karşılığı TL ya da dövizi yatırdım, 3 yıl boyunca ne olacak? Neması da senin. Daha ne olsun? İyi hesap.

    ‘MİT VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEREKLİ ARAŞTIRMALARI YAPIYOR'

    Dubai’de yer alan dünyanın en yüksek gökdeleni Burç Halife.
    © AFP 2018 / Karim Sahib
    Bahreyn İslami Bankası CEO'su: Arap sermayesi Türkiye'ye göç etmeye devam edecek
    Şimdi vatandaşlık konusunda özel birim tarafından düzenlenen vatandaşlık dosyası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildiriliyor. Bu ülke vatandaşlığı kolay değil. Kolaylaştırdık ama bunun için gelen paranın sağlam olması, gelen kişinin de muteber olması lazım. Öyle her gelenin ‘hadi ben geldim, bana vatandaşlık var' deme şansı yok. Dolayısıyla ilgili birimler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü gerekli araştırmaları yapıyor. Arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmek üzere bakanlık onayına sunuluyor.

    ‘VATANDAŞLIK VEYA TURKUAZ KART KONUSUNDA OFİS BAŞVURUSUNDAN CUMHURBAŞKANI ONAYINA GİDEN SÜRE 45 GÜN'

    İşçi
    © AA /
    Türkiye 87 bin yabancıya iş kapısı oldu
    Geldiniz, girdiniz, başvurunuzu yaptınız, parayı yatırdınız. Hemen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sizin isminizi bildiriyor, ilgili çalışmalar yapılıyor ve en sonunda da Cumhurbaşkanımıza gönderiliyor. Cumhurbaşkanımız onayladığı andan itibaren de bu iş bitiyor. Vatandaşlık veya Turkuaz Kart konusunda ofis başvurusundan Cumhurbaşkanı onayına giden süre 45 gün."

    ‘BİZ ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPTIK, GELMEK İSTEYENE EHLEN VE SEHLEN'

    Nebati, eskiden yabancı yatırımcının bir gayrimenkulü satın alabilmesi için 3 ay süren bir izin süresinin geçmesi gerektiğini, şimdi ise bunun 3 güne indirildiğini ifade etti.

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    © Fotoğraf : DHA
    Suriye sermayeli şirket sayısı son 1 yılda yüzde 85 arttı
    Başvuru süreçlerinin eksiksiz yerine getirilmesiyle yatırımcıların vatandaşlık veya Turkuaz Kart alabildiğini dile getiren Nebati, "Eşiniz de aynı haktan faydalanacak. 18 yaşından küçük olan çocuklarınız da aynı haktan faydalanacak. Biz üstümüze düşeni yaptık. Gelmek isteyene ‘ehlen ve sehlen'.

    NEBATİ: BUNDAN SONRA ‘İŞLER ZORLAŞTIRILDI' YOK

    Bundan sonra ‘İşler zorlaştırıldı' yok. Şu anda broşürlerimiz hazırlanıyor, gazete ilanlarına çıkacağız, uçağa bindiğiniz zaman bilgileri alacaksınız" dedi.

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    Etiketler:
    Turkuaz kart, Vatandaşlık, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Arap-Türk İş Adamları Derneği (ARTİAD), İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nureddin Nebati
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