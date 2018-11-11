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18:22 11 Kasım 2018
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    Belediyelere dev seçim yatırımı

    © AA /
    Ekonomi
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    Mart ayında yapılacak yerel seçimler için belediyelere devlet hazinesinden 3 milyar lira yatırım desteği, 1.7 milyar lira da yardım yapılacak.

    Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimler nedeniyle devlet hazinesinden belediyelere gönderilecek yatırım desteği 3 milyar liraya, Hazine yardımı da 1.7 milyar lira düzeyine çıkarıldı. Ayrıca gelir gider dengesi hızla bozulan sosyal güvenlik kurumlarına 2019'da Hazine'den yapılacak yardım 87 milyar liradan 117 milyar liraya yükselecek.

    YSK
    © AA /
    YSK'nın yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
    Devlet bütçesinden her yıl yardım gönderilen idare, kurum ve kuruluşlara gelecek yıl aktarılacak destek tutarları netleşti. Hazine'den yardım yapılanlar listesinde muhtaç ve görme engelliler, memurlara öğle yemeği, Kuzey Kıbrıs, siyasi partiler, vakıf üniversiteleri gibi kuruluşlar yer alıyor.

    2019 yılı bütçe yasa teklifiyle, yardım yapılacak kuruluşlar listesine bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni kurulan Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi de eklendi. Doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak çalışan bu ofislere 2019 yılında kendi ödenekleri dışında toplam 82.5 milyon lira Hazine yardımı yapılacak. Bu paranın 70 milyon lirasını Dijital Dönüşüm Ofisi kullanacak.

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    Etiketler:
    2019 yerel seçimleri, Hazine Müsteşarlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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