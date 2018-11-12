Sanayi Bakanı Varank, yerli otomobil için tarih verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı ilan edeceklerini açıkladı. Varank, yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuştu.

Varank, "Ara malı ithalatını azaltmak üzere uçtan uca Yerlileşme Programı'nı ilan edeceğiz. Amacımız, orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim" dedi.

Varank sunumunda yerli otomobilin prototipinin 2019 yılında üretileceğini duyurdu.

Yerlileşme programı ile amaçlarının, 'orta ve yüksek teknoloji üretimi olduğunu' söyleyen Varank, 9 ayda 4 bin 730 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini açıkladı.

"Böylece, 117 milyar liralık sabit yatırımla 205 bin kişinin istihdamı planlanıyor" diyen Varank özetle şunları söyledi:

— Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde Türkiye 190 ülke arasında 17 sıralık bir sıçrama gösterek 43. sıraya yükseldi.

'DENETİM VE MUAYENE FAALİYETLERİNİ HASSASİYETLE SÜRDÜRÜYORUZ'

— LPG sayaçları, tartı aletleri, taksimetreler, takograf cihazları ve hazır ambalajlı ürünler başta olmak üzere denetim ve muayene faaliyetlerimizi hassasiyetle sürdürüyoruz. 2018'in ilk 9 ayında 554 bin ürünü denetledik.

© AA / Raşid Necati Aslım Varank: 178 güvensiz ürün piyasadan toplatıldı, Türk Malı damgası onurumuzdur

- 8 kritik teknoloji alanında 29 kritik ürün belirledik. Yapay zekânın da içinde bulunduğu kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik destekleri vermeye devam edeceğiz.

— Gerçek Zamanlı İşletim Sistemini (GİS) yüzde 100 milli imkânlarla geliştirdik ve Milli Muharip Uçak Projesi'nde kullanmak üzere ilk alt sözleşmeyi imzaladık. Böylece, ülkemizde ilk defa entegre modüler aviyonik altyapıyı geliştireceğiz.

— Yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapabilen İMECE Uydusu'nun geliştirilmesine Ocak 2017'de başlandı. Uydunun 2020'de uzaya fırlatılmaya hazır hale gelmesi planlanıyor.

— Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 2021'de faaliyete geçmeye hazır hale gelecek.