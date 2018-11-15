Angora Halı konkordato talep etti

Hürriyet'in haberine göre İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonrası şirket hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bu kararla birlikte, şirkete geçici konkordato komiseri ataması yapıldı.
45 milyon TL sermayeli Angora Halı'nın fabrikası Gaziantep'te bulunuyor. Ünlü markanın, yurt dışı satışları yanı sıra Türkiye genelinde yüzlerce satış noktası bulunuyor. Geleneksel halı kilim ve dokumacılığı alanında uzun yıllar yürüttükleri faaliyetlerine bir süre ara veren Şiveydinli Ailesi, 2001 yılında Angora markası ile yeniden üretime döndü.
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