Kayıt
20:42 18 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Yemekmatik

    Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Yemekmatik'i tanıttı: 'Size diz çöktüreceğim' dedim, Allah'a şükürler olsun bugün diz çöktürdüm

    © AA / Tezcan Ekizler
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 44

    Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen yerli ve milli yemek kartı olma özelliği taşıyan 'Yemekmatik' İzmir'de sektör temsilcilerine tanıtıldı.

    Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, yemek sektöründe kullanılan kartın önemine değinerek Türkiye'de 25 yıldır yabancı şirketlerin yemek kartlarının egemen olduğuna işaret etti.

    Yemek kartı
    © AA /
    'Yerli ve milli' yemek kartı geliyor: İstanbulkart olarak da kullanılabilecek
    Yabancı firmaların kendi ülkelerindeki esnaftan yüzde 3 komisyon aldığına dikkati çeken Yenice, aynı şirketlerin Türkiye'deki esnaftan yüzden 12 komisyon kestiğini söyledi.

    Yenice, 2010 yılında federasyon başkanı olduğunda haksız rekabete de yol açan yabancı şirketlerin piyasadaki egemenliğene son vermek için komisyon kurduğunu anlatarak "2010 yılında federasyon başkanı olunca ilk işim bir komisyon kurup bunlarla savaşmaktı. Karşımızda yabancı şirketlerden oluşan bir dev vardı. Yılmadan mücadele ettim. 'Size diz çöktüreceğim' dedim. Allah'a şükürler olsun bugün onlara diz çöktürdüm" dedi.

    'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KOOPERATİFİNİ KURUYORUZ'

    Yemek kartı
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Yemek kartı şirketlerine 'rekabet ihlali' cezası
    Yerli ve milli bir yemek kartı yapmak için yıllardır çalıştıklarını aktaran Yenice, şunları kaydetti: "Yapacağınız tek şey, yarından itibaren size vereceğimiz üyelik sözleşmesini imza atmak. Önümüzdeki süreçte bu kartın dükkan yapılandırılmaları tamamlandığı zaman burada ödediğiniz yüzde 6 komisyonu size iade edeceğim. İkinci kart 'tedarik kart'ı var. Tüm altyapı çalışmaları tamamlandı. Türkiye'nin en büyük kooperatifini kuruyoruz. İnşallah projemiz hazır. Buraya ödediğimiz yüzde 6'ları sizlere yüzde 16 olarak iade edeceğiz. Bunun da sözünü veriyorum. Kartımızı ilk 3 ay içinde 20 bin, ilk 6 ay içinde 50 bin, bir yıl 130 bin işyerinde kullanılmasını planlıyoruz."

    YEMEKMATİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI: YEMEK BAKİYESİYLE KİŞİLERİN KENDİ YÜKLEDİĞİ BAKİYE KARIŞMAYACAK

    Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ise sektörde kullanıma açılan Yemekmatik'in zincir mağazalarda da kullanılması yönünde başvuruların olduğunu belirterek 15 gün gibi kısa sürede 100 bine yakın işletmenin kart almak için müracaat ettiğini söyledi.

    Yavuz, "Üyelerimiz ekstra aidat ödemeyecek. İşletmelerinizde bir post cihazı varsa siz bu kartı işletmenizde üye olmadan kullandırabiliyorsunuz. Bunu sağlayan şey, Bankalar Arası Kart Merkezleriyle yapmış olduğumuz altyapı entegrasyonu. Kartlandırma sürecine 3 ay boyunca devam edeceğiz. Ocak ayı itibariyle sadece üye işyerlerinde kullanılacak duruma getireceğiz" dedi.

    Kartın başka avantajları da barındırdığını vurgulayan Yavuş, şöyle konuştu: "Kartı alan şirketler sizlerden yemek yedikten sonra kendileri de bakiyi artırırsa bu kartla benzin istasyonlarıdan ve marketlerden de indirim alabilecekler. Yemek bakiyesi sadece lokantalarda harcanacak. Yemek bakiyesiyle kişilerin kendi yükledikleri bakiyelerin karışmadığı çift bakiye sistemiyle çalışacak."

    Etiketler:
    Yemek kartı, Yemekmatik, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Mustafa Yavuz, Aykut Yenice, İzmir
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Aktris Natalya Rudova.
    Rusya’nın en seksi kadınları belirlendi
    Karikatür
    ABD'nin 'demokrasisinin' bedeli: 'Üç ülkede yarım milyon insan öldürüldü, savaşa 6 trilyon dolar harcandı'
    İnfografik
    2018 yılının ocak-eylül aylarında Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet