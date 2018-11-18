Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, Yemekmatik'i tanıttı: 'Size diz çöktüreceğim' dedim, Allah'a şükürler olsun bugün diz çöktürdüm

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Yenice, yemek sektöründe kullanılan kartın önemine değinerek Türkiye'de 25 yıldır yabancı şirketlerin yemek kartlarının egemen olduğuna işaret etti.
Yenice, 2010 yılında federasyon başkanı olduğunda haksız rekabete de yol açan yabancı şirketlerin piyasadaki egemenliğene son vermek için komisyon kurduğunu anlatarak "2010 yılında federasyon başkanı olunca ilk işim bir komisyon kurup bunlarla savaşmaktı. Karşımızda yabancı şirketlerden oluşan bir dev vardı. Yılmadan mücadele ettim. 'Size diz çöktüreceğim' dedim. Allah'a şükürler olsun bugün onlara diz çöktürdüm" dedi.
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YEMEKMATİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI: YEMEK BAKİYESİYLE KİŞİLERİN KENDİ YÜKLEDİĞİ BAKİYE KARIŞMAYACAK
Yemekmatik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz ise sektörde kullanıma açılan Yemekmatik'in zincir mağazalarda da kullanılması yönünde başvuruların olduğunu belirterek 15 gün gibi kısa sürede 100 bine yakın işletmenin kart almak için müracaat ettiğini söyledi.
Yavuz, "Üyelerimiz ekstra aidat ödemeyecek. İşletmelerinizde bir post cihazı varsa siz bu kartı işletmenizde üye olmadan kullandırabiliyorsunuz. Bunu sağlayan şey, Bankalar Arası Kart Merkezleriyle yapmış olduğumuz altyapı entegrasyonu. Kartlandırma sürecine 3 ay boyunca devam edeceğiz. Ocak ayı itibariyle sadece üye işyerlerinde kullanılacak duruma getireceğiz" dedi.
Kartın başka avantajları da barındırdığını vurgulayan Yavuş, şöyle konuştu: "Kartı alan şirketler sizlerden yemek yedikten sonra kendileri de bakiyi artırırsa bu kartla benzin istasyonlarıdan ve marketlerden de indirim alabilecekler. Yemek bakiyesi sadece lokantalarda harcanacak. Yemek bakiyesiyle kişilerin kendi yükledikleri bakiyelerin karışmadığı çift bakiye sistemiyle çalışacak."
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