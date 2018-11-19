TL haftaya kayıpla başladı

Geçtiğimiz hafta Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilebileceği haberiyle 5.30'a kadar gerileyen kur haftayı yüzde 2.54'lük azalışla 5.34 liradan tamamladı.

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolarda düşüş hızlandı, TL değer kazandı

Bu sabah dolar/TL yüzde 0.55 yükselişle 5.3634'ten işlem görürken, euro/TL yüzde 0.25 artışla 6.1165'te.

Diğer taraftan Brexit anlaşmasına yönelik taslak metin sonrası İngiltere kabinesinde yaşanan istifalarla geçen hafta 6.79'a kadar gerileyen sterlinin fiyatı yüzde 0.58 primle 6.8835'e geldi.

Dünya'ınn aktardığı habere göre, petrol fiyatları ise yukarı yönlü. ABD Başkanı Donald Trump'ın ucuz petrol talebiyle 65 doların altına gerileyen Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 67 doların üzerinde seyrediyor. Fiyatı 55 dolara düşen Batı Teksas petrolü de 57 doları aştı.