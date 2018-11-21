Dünya Ticaret Örgütü, Rusya'nın ABD'ye açtığı dava için tahkim heyeti kurdu

© REUTERS / Jorge Duenes Rusya, ABD'den çelik ve alüminyum ithalat vergileri için tazminat istiyor

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO), Rusya'nın ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle açtığı davayı ele alacak tahkim heyetini oluşturduğu belirtildi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre WTO'nun ihtilafları çözme dairesi, bugün yaptığı toplantıda Rusya'nın ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle açtığı davayı ele alacak tahkim heyetinin oluşturulmasına karar verdi.

Rusya, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ek gümrük vergileri nedeniyle WTO'da Washington'u dava etmişti.

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen ay çelik ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 25 ve alüminyum ürünlerinin ithalatına getirdiği yüzde 10 oranındaki ek vergilerin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğunu savunuyor.