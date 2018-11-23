TMSF'den satılık 7 uçak

TMSF, Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı.
5 uçağın toplam muhemmen bedeli 1 milyon 560 bin 600 TL olurken muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasaları ise 60 bin TL muhammen bedele satılacak. Tekirdağ Çorlu Havalimanındaki uçaklar 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan 3 adet uçak ile varlıklar ise 30 Aralık tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebileceği belirtildi.
BİRDEN FAZLA TEKLİF OLURSA AÇIK ARTIRMADA SATILACAK
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na değerleme ve satışı için Maliye Bakanlığı tarafından devredilen Hazine adına kayıtlı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan 2 adet eğitim uçağı da satılacak.
İki ayrı satış ilanındaki 7 uçağın toplam muhammen bedelleri ise KDV hariç 2 milyon 749 bin 293 TL oldu. İki ayrı ilanla verilen uçaklar 5 ve 2'si ayrı ayrı teklif alma yöntemi ile 14 Aralık saat 17.00'ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verildiği takdirde 17 Aralık tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun başvuru adresinde yapılacak açık artırmada satılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)