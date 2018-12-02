Albayrak: Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından kasım ayıyla ilgili yeni bir değerlendirme yaptı.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık. Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız."

Kasım ayı kurda ve faizlerde sağlanan pozitif gelişmelerin yanında ekonomik güvenin arttığı bir ay oldu. Güçlü dış ticaret rakamları ile dengelenmede iyi bir performansı yakaladık.



Gevşemeden, adımlarımızı kararlılıkla hayata geçirmeye devam edecek ve hedeflerimize ulaşacağız. pic.twitter.com/6ELvoQcVvl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 2, 2018

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