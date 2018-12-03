Yerli otomobilin lastiğine talip çıktı

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa, 300 milyon dolar yatırımla Anadolu'nun kalbinde akıllı fabrika kurdu. Bünyesinde Bridgestone ve Lassa gibi markalar bulunan şirket, Aksaray'da hayata geçirdiği yeni fabrikasında robotik çalışmalar, veri analitiği ve dijitalleşme gibi yeni nesil teknolojilerden yararlanarak lastikte otonom dönemi başlatmayı hedefliyor.
Aksaray yatırımında devlet teşviklerinin ve kentin lojistik merkez olmasının etkili olduğunu kaydeden Brisa CEO'su Cevdet Alemdar, yeni fabrikanın tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlandığını belirtti.
Aksaray'daki fabrikayı ziyaretimizde, son dönemde lastik fiyatlarında yaşanan artışları sorduğumuz Cevdet Alemdar, fiyatların hammadde girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklı yükseldiğini söyledi. Birkaç yıl içinde üretimine başlanacak yerli otomobil konusunda da değerlendirmelerde bulunan Alemdar, "Brisa olarak, yerli otomobilin lastiklerine talibiz" dedi.
'LASTİKLER YERE DEĞMİYOR'
Brisa'nın 2 bin 700 çalışanı ve 12 bin çalışandan oluşan bin 400 satış noktasının bulunduğunu kaydeden Alemdar, "Toplamda 60 bin kişiye iş ve aş sağlıyoruz. Aksaray Fabrikamızın kurulum aşamasında ise, inşaat çalışanından üretim çalışanına, tedarikçisinden mühendisine 50 bin kişiye dokunduk" dedi.
Fabrikanın sanal ortamda dijital ikizinin oluşturulduğunu kaydeden Cevdet Alemdar, "Artık uzaktan teknoloji ile üretimi takip edebiliyor ve en fazla 2 dakika içinde herhangi bir soruna müdahale edebilir duruma geliyoruz" ifadesini kullandı.
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