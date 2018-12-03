Kayıt
16:33 03 Aralık 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Enflasyon - çarşı - pazar

    Enflasyonda düşüş kasımda beklentileri aştı: Yüzde 1.44

    © AP Photo / Emrah Gürel
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 38

    Kasım ayında yüzde 0.64 azalması beklenen enflasyon yüzde 1.44 oranında düşüş yaşadı. Üretici fiyatlarında ise düşüş yüzde 2.53 oranında gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında kasım ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 50.58 ile kuru soğanda oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

    Murat Çetinkaya
    © AA / Murad Sezer
    Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya: Enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak
    TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.63 artış gerçekleşti.

    Aylık en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0.57, konutta yüzde 0.47, lokanta ve otellerde yüzde 0.41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.17 artış gerçekleşti.

    ​Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.46 ile ulaştırma oldu.

    YILLIK ZAM ŞAMPİYONU EV EŞYASI GRUBU

    Berat Albayrak
    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Albayrak: Gıda enflasyonuyla mücadelede stratejik yol haritası hazırlıyoruz
    Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2.85, eğlence ve kültürde yüzde 2.08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.74 düşüş gerçekleşti.

    Yıllık en fazla artış yüzde 32.73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

    TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25.66, konut yüzde 24.76 ve eğlence ve kültür yüzde 21.18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

    KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

    soğan
    © AA /
    İstanbul'da kasımda perakende fiyatı en fazla artan ürün soğan
    Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50.58 ile kuru soğanda oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18.59 ile kadın kabanı, yüzde 15.29 ile patates izledi.

    Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13.69 ile kuru fasulye, yüzde 13.53 ile kabak, yüzde 12.78 ile salatalık, yüzde 11.53 ile çocuk botu, yüzde 9.12 ile patlıcan, yüzde 8.88 ile kadın hırkası, yüzde 8.83 ile erkek botu yer aldı.

    EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32.35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22.26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21.58 ile ıspanak, yüzde 16.72 ile domates, yüzde 15.68 ile limon, yüzde 13.87 ile dizel otomobil, yüzde 13.8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11.75 ile benzinli otomobil izledi

    İlgili konular:

    Asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında eridi: Sofradan 44 ekmek eksildi
    'Merkez Bankası'nın enflasyon toplantılarının maliyeti 1 milyon 44 bin TL' iddiası
    Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi, dolar tahmini düştü
    Ekonomist Akman: İki ay sıfır bile çıksa, yıl sonu enflasyon hedefi tutmayacak
    Etiketler:
    giyim, ulaşım, enflasyon, gıda, TÜİK, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Fransa'da ambulans çalışanlarından eylem
    Fransa'da ambulans çalışanları da eyleme başladı
    Karikatür
    Trump, Putin ile görüşmesini Kerç Boğazı krizi sebebiyle iptal ettiğini açıkladı
    İnfografik
    Rakamlarla G20 Zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet