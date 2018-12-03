Enflasyonda düşüş kasımda beklentileri aştı: Yüzde 1.44

Kasım ayında yüzde 0.64 azalması beklenen enflasyon yüzde 1.44 oranında düşüş yaşadı. Üretici fiyatlarında ise düşüş yüzde 2.53 oranında gerçekleşti. Tüketici fiyatları bazında kasım ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 50.58 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

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TÜFE'de (2003=100) 2018 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.44 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 20.79, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.63 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 0.57, konutta yüzde 0.47, lokanta ve otellerde yüzde 0.41 ve alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.17 artış gerçekleşti.

İster inanın ister inanmayın Kasım'da fiyatlar %1.44 düştü ve yıllığı %21.6'ya indi.

TÜİK'e göre, ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti. pic.twitter.com/pYz2jMPImJ — Mustafa Sönmez (@mustfsnmz) 3 декабря 2018 г.

​Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.46 ile ulaştırma oldu.

YILLIK ZAM ŞAMPİYONU EV EŞYASI GRUBU

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Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında yüzde 2.85, eğlence ve kültürde yüzde 2.08, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.74 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 32.73 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27.87, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 25.66, konut yüzde 24.76 ve eğlence ve kültür yüzde 21.18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

KASIM AYININ ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN

Tüketici fiyatları bazında kasımda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 50.58 ile kuru soğanda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında kuru soğanı, yüzde 18.59 ile kadın kabanı, yüzde 15.29 ile patates izledi.

Kasımda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13.69 ile kuru fasulye, yüzde 13.53 ile kabak, yüzde 12.78 ile salatalık, yüzde 11.53 ile çocuk botu, yüzde 9.12 ile patlıcan, yüzde 8.88 ile kadın hırkası, yüzde 8.83 ile erkek botu yer aldı.

EN ÇOK PORTAKAL UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32.35 ile portakalda gerçekleşti. Bunu yüzde 22.26 ile yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 21.58 ile ıspanak, yüzde 16.72 ile domates, yüzde 15.68 ile limon, yüzde 13.87 ile dizel otomobil, yüzde 13.8 ile uçak bileti ücreti, yüzde 11.75 ile benzinli otomobil izledi