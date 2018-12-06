Türk-İş'in asgari ücret teklifi: 2 bin TL’nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve refah payı

Asgari ücret artışı için enflasyonun kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay 2 bin TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon ve refah payı talep edeceklerini belirtti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılan ilk toplantısında Atalay, "Enflasyon altında hiçbir zammı ne görüşürüz ne konuşuruz" dedi.

Asgari ücret artışı için kırmızı çizgilerinin enflasyon olduğunu belirten Atalay, "2 bin TL'nin üzerinde yüzde 25 enflasyon farkı ve bunun üzerine refah payı talep edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini söylemişti.

Ayrıca dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2019 yılına ilişkin 'Para ve Kur Politikası' metninde, enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5'te korunduğunu; para politikasının ise enflasyonu bu hedefe kademeli yaklaştıracak şekilde oluşturulacağını belirtti.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ ÜYE



Türk-İş yaklaşık 6.5 milyon asgari ücretlinin kaderini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilk kez ‘üye' olarak katılacak asgari ücretli işçiyi belirledi.

© AA / Evrim Aydın Toplantıya bu sene ilk kez Asgari Ücret Tespit Komisyonuna asgari ücret alan işçileri temsilen katılacak olan, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de katıldı.

'OĞLUM GURUR MESELESİ YAPTI, OKULA GİTMEDİ'

© AP Photo / Petros Giannakouris Türk-İş: Açlık sınırı 1943, yoksulluk sınırı 6328 lira

Görmez, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalıştığını söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Görmez, çocuğunun birinin üniversite de okuduğunu bir diğerinin ise lise 2'den ayrıldığını belirtti. Görmez, "Oğlumuza formasını aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırız' demiştim. Okul yönetimi 'prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda' diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum" diye konuştu.

'BU MAAŞLA OLMUYOR'

2 tane kredi kartının bulunduğunu kaydeden Gülden Görmez, şöyle konuştu: "Şu an ikisi de dolu. Mesela bir maaş yattı. 'Eksi hesap'ta olduğum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalıyorum. Arada çok sıkıştım kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralık olacağız. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslında borcu borçla kapatıyoruz ama sadece o ayı kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışından bütün bir yıl borçlu olarak yaşıyorsunuz. Bunun için de ne istediğinizi yiyebiliyorsunuz, ne de istediğinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatımız yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz. Dediğim gibi asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim."

KOMİSYON OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİYOR

© Fotoğraf : DİSK DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 TL olmalı

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ki ilk toplantısının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. 2019 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklanmasının beklendiği dördüncü ve son toplantı ise yine bakanlıkta yapılacak.

Mevzuat gereği, bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 1603 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 1725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.