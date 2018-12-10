'Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak' iddiası

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in "Emekliye zam oyunu" başlığıyla yayımlanan haberinde, "Emekli aylıklarını 1.000 liraya yükseltmek için hazırlanan torba yasa teklifinin altından, emeklileri yıllarca zamsız bırakacak ince bir taktik çıktı. Taktiğe göre, 1.000 liranın altında aylık alan emeklilerin aylıkları değil, gelirleri bin liraya yükseltilecek" iddiası ileri sürüldü.

© AFP 2018 / Yasin Akgül 'Ölüm ve ciddi hastalıklar dışında emekli olana kadar BES’ten çıkılamayacak'

"Bu emeklilere, asıl aylıkları 1.000 liraya ulaşana kadar hiçbir zam ya da enflasyon farkı verilmeyecek. Bu emeklilerin aylık gelirleri 2022 yılına kadar hep 1.000 lira olarak kalacak" denen haberin devamında şunlar kaydedildi:

— Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu'na gönderilen yasa teklifine göre, emeklilere halen ödenen aylıklar, bu aylıklarla birlikte yapılan ödemeler ve yeni yapılacak ek ödemelerin ‘toplamı' 1.000 liradan az olamayacak. Emeklilerin alacağı yaşlılık aylığı ve diğer tüm ödemelerin toplamı 1000 liranın altındaysa aradaki fark Hazine'den SGK'ya ödenecek. Bu taktik yüzünden yıllık zamlar 1000 liralık yeni gelir yerine, 1000 liranın altındaki mevcut aylığa uygulanacak. Dolayısıyla 1000 lira yıllarca yerinde sayacak, hiç artmayacak.

— Hazırlanan yasa taklifine göre aylığı 700 lira olan bir emeklinin geliri yasa çıkınca 1000 liraya yükselecek, ancak esas aylığı yine 700 lira olarak kalacak. Ocak ayında örneğin yüzde 10 zam hakkı doğarsa bu zam 1000 liralık yeni gelire değil, emeklinin esas yaşlılık aylığı olan 700 liraya uygulanacak. Ocak zammıyla emeklinin esas aylığı 770 liraya çıkacak, ancak eline geçen para yüzde 10 zamma rağmen, yine 1000 lira olacak. Temmuzda maaşa örneğin yüzde 10 zam hakkı doğarsa yüzde 10'luk zam da 770 liraya yapılacak. Emeklinin aylığı 847 liraya çıkarken evine giren para yine 1000 lirada kalacak. Bu şekilde her 6 ayda bir yapılan zamlarla bugünkü 700 liralık aylık 1000 liraya çıkana kadar emeklinin 1000 lirasına hiç zam yapılmayacak. Emekli ancak kendi aylığı 1000 liraya ulaştığında 6 aylık zamlardan ve enflasyon farklarından yararlanabilecek. Dolayısıyla bu emeklilerin maaşı enflasyon karşısında eriyecek.