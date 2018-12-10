Türkiye üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verilerini (büyüme rakamları) açıkladı.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3; ikinci çeyreğinde ise yüzde 5.2 büyüyen Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 1.6 büyüdü.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 21.8 artarak 1 trilyon 13 milyar 453 milyon TL oldu.

Beklenti büyümenin yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.1 büyüyerek, son altı yılın en yüksek çeyreklik büyümesini gerçekleştirmişti.

© AA / Sektörler bazında bakıldığında en hızlı büyüme yüzde 1.9 ile tarım sektöründe gerçekleşti. Sanayide yıllık bazda yüzde 1.8'lik bir daralma yaşanırken, finans ve sigorta faaliyetleri yıllık bazda yüzde 21.7 küçüldü.

İNŞAATTA SERT DARALMA

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1, sanayi sektörü yüzde 0.3 artarken inşaat sektörü yüzde 5.3 azaldı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 4.5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.1 azaldı.

DEVLETİN NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI YÜZDE 7.5 ARTTI



© REUTERS / Ralph Orlowski 'Büyüme verileri beklenenin altında seyrediyor'

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 1.1 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3.8 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 13.6 artarken ithalatı ise yüzde 16.7 azaldı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ YÜZDE 19.4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19.4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 22.2 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 32.5 iken bu oran 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 31.6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 51.8 'e düştü.