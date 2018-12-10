Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret 2200 TL olacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de bugün başlayan ve 12 gün sürecek olan 2019 bütçe görüşmelerinde Genel Kurul'a seslendi.
"Bu bütçeye oy vermek vallahi de billahi de haramdır" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu bütçe siyasi açıdan da darbe bütçesidir. 20 Temmuz darbesinden sonra gelen bütçedir. Hiç kimse korkudan sesini çıkaramıyor" ifadesini kullandı.
Partisinin belediyelerinde asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren 2200 TL olarak uygulanacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, seçim sonrası kazanacakları yeni belediyelerde de kimsenin işten çıkarılmayacağını ve onlar için de 2200 liralık ücretin uygulanacağını belirtti.
TBMM’deki bütçe görüşmelerinde CHP Grubunun görüşlerini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi. Kılıçdaroğlu’nu, milletvekili olmayan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Grup Başkanı Orhan Çakırlar ve Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile birlikte locadan dinledi. pic.twitter.com/kdT20RVWZh— yurdagül şimşek (@yurdagulsimsek) December 10, 2018
'BÜTÇE İŞSİZLİK SORUNUNA, EMEKLİLERE ÇÖZÜM ÜRETMİYOR'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
— 2019 bütçesi daha önceki bütçeler gibi belli koşullarda hazırlanmış değildir; iki temel vardır dikkat etmemiz gereken. Bu bütçe bir ekonomik kriz döneminde hazırlanmıştır ve ekonomik krizin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi beklenmektedir.
— Bu bütçe çiftçiye ne getiriyor; gübre, akaryakıt fiyatlarının nereye gittiğini biliyorsunuz… Canlı hayvan, saman ithal ediyorsunuz. Çiftçiye ne veriyorsunuz? Asgari ücretin altında ücret alan 1 milyon 800 kişi var. Bu bütçe bunların yarasına merhem oluyor mu? Hayır.
— Çiftçilerin AK Parti hükümetinden alacağı 154 milyar lira. Çiftçiye destek vereceğiz diyorlar. Deponun yarısı sizden yarısı bizden diyorlar. Çiftçinin ne traktörü ne toprağı kaldı. Esnafa bir şey getiriyor mu bu bütçe kanunu? Hiçbir şey getirmiyor.
'1 MİLYON VATANDAŞ İCRALIK'
— Saray ve çevresinde dolaşanların tamamı tefecilere hizmet ediyor. Yapmayın, harama ortak olmayın. Bu kadar faiz ödenir mi? hangi hükümet bu kadar faiz ödedi. Sanayicinin sorunu çözülüyor mu? En çok mali af çıkaran hükümet bu hükümet. Fransa'ya, Almanya'ya sorun bakalım, kaç yıl önce mali af ilan etmiş? İnsanlar önlerini göremiyor arkadaşlar. KOBİ'ler de aynı durumda.
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