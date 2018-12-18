Türkiye'nin en büyük özel şirketleri belli oldu

Türkiye'nin en büyük şirketleri sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları ve Petrol Ofisi olarak belirlendi.

Capital dergisi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen 'Capital 500-Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.

© REUTERS / Murad Sezer Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Araştırma kapsamında ciro, kârlılık, ihracat ve istihdam rakamlarına göre değerlendirilen şirketlere, 9 kategoride 23 ödül verildi.

Araştırmada, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir zeminde büyümesine katkı sağlayan şirketler ciro büyüklüğüne göre sıralanıyor. Buna göre, sırasıyla Tüpraş, Türk Hava Yolları (THY) ve Petrol Ofisi 'Türkiye'nin En Büyük Şirketleri' olurken, 'Cirosunu En Fazla Artıran Şirketler' Kerevitaş, Odeon Turizm ve Gram Altın Pazarlama Sanayi olarak belirlendi.

Araştırmada 'En Çok Kâr Eden Şirketler' Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Enka İnşaat olurken, 'İhracatını En Fazla Artıran Şirketler' kategorisinde Lila Group, Kerevitaş ve Namet Gıda ilk 3 sırayı paylaştı.

'EN FAZLA ÇALIŞANI OLAN ŞİRKETLER'

Ford Otosan, Toyota Otomotiv ve Arçelik'in 'En Çok İhracat Yapan Şirketler' olduğu araştırmaya göre, 'Çalışan Sayısını En Fazla Artıran Şirketler' Lila Kağıt, Borusan Makine ve IATI Turizm olarak belirlendi.

'En Fazla Çalışanı Olan Şirketler' kategorisinde BİM Birleşik Mağazalar, RC Rönesans İnşaat, LC Waikiki Mağazacılık ilk 3 sırayı aldı.

Bu yılki araştırmada Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı 'Onur Ödülü'ne layık görülürken, Vodafone Dijitalleşme Özel Ödülü'nü ise DenizBank aldı.