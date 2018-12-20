‘Türkiye’nin DTÖ’deki zaferi benzer davaların şansını artırıyor’

Sputnik’e konuşan Kalinin, Türkiye’nin DTÖ’de açtığı davada elde edilen sonucun diğer benzer davaların şansını artırıp artırmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: “Elbette artırıyor. Benzer davalarda kararların farklı olması garip olur”.
© REUTERS /
Diğer yandan ABD’nin, DTÖ’nün kararlarını görmezden gelebileceğini belirten Kalinin, “ABD’nin bu kararları ne kadar uygulayacağı başka bir mesele. ABD’nin bu kararları uygulayıp uygulamayacağı büyük soru işareti” dedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)