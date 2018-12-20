‘Türkiye’nin DTÖ’deki zaferi benzer davaların şansını artırıyor’

Rusya küçük ve orta ölçekli işletmelere destek örgütü Opora Russii Başkanı Aleksandr Kalinin, ABD’nin Türk çelik ürünlerine uyguladığı ek vergiye ilişkin Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Uyuşmazlık Paneli’nde açtığı davayı kazanmasının diğer ülkelerin ABD’ye açtığı benzer davalarda benzer kararın alınması olasılığını artırdığını belirtti.

Sputnik’e konuşan Kalinin, Türkiye’nin DTÖ’de açtığı davada elde edilen sonucun diğer benzer davaların şansını artırıp artırmadığı sorusuna şu yanıtını verdi: “Elbette artırıyor. Benzer davalarda kararların farklı olması garip olur”.

Diğer yandan ABD’nin, DTÖ’nün kararlarını görmezden gelebileceğini belirten Kalinin, “ABD’nin bu kararları ne kadar uygulayacağı başka bir mesele. ABD’nin bu kararları uygulayıp uygulamayacağı büyük soru işareti” dedi.