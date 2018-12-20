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12:08 20 Aralık 2018
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    konut, emlak

    Konut satışları kasımda yüzde 27 düştü

    © AA /
    Ekonomi
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    Konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri verisini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları 2018 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27 oranında azalarak 89 bin 626 oldu.

    İstanbul, inşaat, konut
    © AP Photo / Murad Sezer
    İstanbul'da konut fiyatları bir yılda yüzde 6.3 düştü
    Konut satışlarında, İstanbul 16 bin 058 konut satışı ve yüzde 17.9 ile en yüksek paya sahip oldu.

    Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 834 konut satışı ve yüzde 8.7 pay ile Ankara, 4 bin 773 konut satışı ve yüzde 5.3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 8 konut ile Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konut ile Bayburt oldu.

    Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.7 oranında azalış göstererek 5 bin 324 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5.9 olarak gerçekleşti.

    İPOTEKLİ SATIŞLARDA İSTANBUL İLK SIRADA

    İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut satışı ve yüzde 18.5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 18.2 ile Ardahan oldu.

    Halkbank
    © AFP 2018 / OZAN KOSE
    Halkbank da yüzde 0.98'den konut kredisi verecek
    Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 azalarak 40 bin 821 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 977 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 813 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 135 konut satışı ile İzmir izledi.

    Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 azalış göstererek 48 bin 805 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 9 bin 81 konut satışı ve yüzde 18.6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

    EN ÇOK KONUT IRAK VATANDAŞLARINA SATILDI

    konut, emlak
    © AA /
    Konut alan 2 yabancıdan biri Ortadoğu'dan
    İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 56.6 oldu. Ankara 5 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 783 konut satışı ile Antalya izledi.

    Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2018'de ilk sırayı bin 922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.

    Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 3 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.

    Etiketler:
    konut, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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