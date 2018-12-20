Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi

Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde bazı vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaşlarından kesinti yapılarak Hazine'ye aktarılması yönünde mektup geldiği belirtildi.
Albayrak bağışta bulunanlardan bazılarını telefonla aradığı, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir teşekkür mektup kaleme aldığı belirtildi.
Ayrıca vatandaşlara, Darphane'de bastırılan özel bir şilt hediye edildi. Şiltte, "Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi" sunuyorum ifadesi yer aldı.
Geçtiğimiz aylarda Türkiye’ye karşı yoğun bir ekonomik saldırı başlatıldı.— Kaç Saat Oldu? (@KacSaatOlduTR) 20 декабря 2018 г.
Bu zor zamanda birileri dolar alıp kâr derdine düşerken, 81 kahraman da maaşlarını destek için Hazineye bağışladı
Berat Albayrak da bu kahramanlara teşekkür mektubu ve şilt göndermiş 👏🏻 pic.twitter.com/7tzDQ9ZUv7
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