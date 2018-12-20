Albayrak, Hazine'ye bağış yapan 81 vatandaşa şilt gönderdi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayında yaşanan ekonomik süreçte Hazine'ye bağışta bulunan 81 kişi için teşekkür mektubu yazdı ve darphanede bağışçılar için özel şilt bastırıldı.

Ağustos ayında yaşanan ekonomik dalgalanma sürecinde bazı vatandaşlardan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na maaşlarından kesinti yapılarak Hazine'ye aktarılması yönünde mektup geldiği belirtildi.

© AA / Fatih Kurt Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni bir Türkiye hikayesi yazacağız

Bunun üzerine Bakan Albayrak, yaşanan süreçte Hazine'ye bağışta bulunan başka vatandaş olup olmadığını öğrenmek istedi ve 81 vatandaşın farklı meblağlarda bağış yaptığı tespit edildi.

Albayrak bağışta bulunanlardan bazılarını telefonla aradığı, tüm bağışçılara gönderilmek üzere bir teşekkür mektup kaleme aldığı belirtildi.

Ayrıca vatandaşlara, Darphane'de bastırılan özel bir şilt hediye edildi. Şiltte, "Ülkemizin karşılaştığı zorluklarla mücadeleye vermiş olduğunuz fedakar katkı ve özveriniz için teşekkürlerimi" sunuyorum ifadesi yer aldı.