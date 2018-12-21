Benzin ve motorine indirim geliyor

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki düşüş depolara indirim olarak yansıyacak. Benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim bekleniyor.

Petrol, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları düştü. Bu gelişme, depolara indirim olarak yansıyacak.

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Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece benzin ve motorinde 15-20 kuruş aralığında indirim yapılması bekleniyor.

Brent petrol, 54-55 dolar düzeyinde işlem görürken dolar kuru da ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklaması sonrasında 5.26'dan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda da mazotun ton fiyatı 35 dolar, benzinin fiyatı 40 dolar düştü.