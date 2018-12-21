Eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in kızı ve damadından konkordato başvurusu

Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'nda çıkarılan karara göre, eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in kızı İclal Cicioğlu ile damadı Zeynel Anıl Cicioğlu için konkordato talep edildi.

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Sözcü'den Can Mumay'ın haberine göre , aynı zamanda Zeynel Anıl Cicioğlu'nun Yönetim Kurulu'nda olduğu ADT Demir Akaryakıt İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti ve Palas İnşaat Sanayi Tic. A.Ş konkordato talep etti.

Mahkeme şirkete ve şahıslara yönelik geçici mühlet süresi verdi. Bu durumda hem sahışlara hemde firmalara herhangi bir haciz işlemi uygulanamayacak.

Palas İnşaat, yurt içinde ve yurt dışında kamu, tüzel ve özel şahıslara ait gayrimenkuller üzerine her türlü konut, villa, site, işyeri, alışveriş merkezi, plaza, fabrika gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.