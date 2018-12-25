2019 Asgari Geçim İndirimi rakamları belli oldu

Asgari Geçim İndirimi 2019 yılında bekârlar için 191.85 TL, evli ve eşi çalışmayan işçi 230 TL olacak.

© AA / Halil Sağırkaya Asgari ücret belli oldu: 2 bin 20 TL

Asgari ücret 2019 yılında brüt 2 bin 558 lira, net 2 bin 20 lira olarak belirlendi. Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, 2019 yılında bekârlar için AGİ 191.85 TL olacak.

2019 yılında evli ve eşi çalışmayan işçilerin maaşlarına yansıyacak AGİ rakamları şu şekilde:

— Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL

— Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL

— Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

— Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

EŞİ ÇALIŞANLAR

— Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

— Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

— Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

— Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

— Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

— Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL