2019 Asgari Geçim İndirimi rakamları belli oldu

Dünya gazetesinin haberine göre, 2019 yılında bekârlar için AGİ 191.85 TL olacak.
2019 yılında evli ve eşi çalışmayan işçilerin maaşlarına yansıyacak AGİ rakamları şu şekilde:
— Evli ve eşi çalışmayan: 230.22 TL
— Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 259.00 TL
— Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL
— Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL
EŞİ ÇALIŞANLAR
— Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL
— Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL
— Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL
— Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL
— Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL
— Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL
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