Ziraat Bankası'ndan Yeşilçamlı reklam

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden Ziraat Bankası'nın kuruluşunun 155. yıl dönümüne özel hazırlanan reklam filmini paylaştı.

Albayrak, paylaşımına "Biz büyük bir milletiz. El ele verir her şeyin üstesinden geliriz. Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız. Yılmayacak, cesur olacağız. Çok çalışıp çok üreteceğiz. Birbirimize hem güç hem umut olacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye için biz hiç vazgeçmeyeceğiz" notunu düştü.

Söz konusu paylaşım, Halk TV'de sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılan sanatçı Metin Akpınar'a gönderme olarak yorumlandı.

Biz büyük bir milletiz.

El ele verir her şeyin üstesinden geliriz.

Bir kez daha elimizi, gönlümüzü taşın altına koyacağız.

Yılmayacak, cesur olacağız.

Çok çalışıp çok üreteceğiz.

Birbirimize hem güç hem umut olacağız.



Büyük ve Güçlü Türkiye için#BizHiçVazgeçmeyeceğiz pic.twitter.com/J1kaA7N6tX — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) December 25, 2018

​