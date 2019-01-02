Sofuoğlu devreye girdi, motosiklette ÖTV sıfırlandı

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la yaptığı görüşmelerin ardından motosikletten alınan ÖTV oranı 31 Mart yerel seçimlerine kadar sıfırlandı.

Sözcü'nün haberine göre, hükümetin yerel seçimler öncesinde ekonomiyi canlandırmak için attığı vergi adımları devam ediyor. Beyaz eşya ve konutta KDV oranlarının düşük tutulması mart ayının sonuna kadar devam edecek.

© AA / ÖTV ve KDV indirimleri 3 ay uzatıldı

Otomotivdeki ÖTV oranlarında yapılan indirimin ardından motosikletin ÖTV'sinde de indirim yapıldı. 250 cc'nin altındaki motorların ÖTV'si yüzde 0'a çekildi. Motosikletlerde ÖTV yüzde 8 olarak uygulanıyordu.

Motosikletlerde yapılan geçici ÖTV indiriminin arkasından ise dünyaca ünlü motosiklet şampiyonu AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu çıktı.

Sofuoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklamasında "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yapılan ÖTV açıklaması motosikletçilerin yüzünü güldürdü. Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde Bakanımız Berat Albayrak bizi ilgiyle karşıladı. Kendilerine ve Bakan yardımcımız Dr. Nureddin Nebati beye tüm motosiklet camiası adına teşekkür ederim" dedi.